Хроника Победы: Обращение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к азербайджанскому народу от 5 октября 2020 года

Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева 5 октября 2020 года поделилась публикацией на своей официальной странице в Instagram.

Как сообщает Day.Az, в публикации говорилось:

"Дорогие соотечественники! В то время, как наша доблестная армия проводит успешную контрнаступательную операцию по освобождению исконно азербайджанских земель от армянской оккупации, враг не перестает проявлять свое коварство. На протяжении всей недели, в течение которой продолжаются ожесточенные бои, Армения без зазрения совести тиражирует фейки. Особая роль в этой массированной атаке отведена армянской диаспоре, активно дезинформирующей международное сообщество. Сегодня все мы являемся свидетелями воистину исторических событий! Однако мы не можем позволить себе просто наблюдать за происходящим.

Долг каждого из нас сделать все возможное, чтобы приблизить час Великой Победы. А значит, все мы - солдаты, которые обязаны приложить максимум усилий для развенчания армянской лжи. Я призываю каждого из вас разоблачать фейки армянской пропаганды и доводить правду об армянской агрессии до международного сообщества на всех доступных платформах! Каждый, кто считает Азербайджан своей Родиной, должен возвысить свой голос и опровергнуть армянскую ложь! Пусть Всевышний бережет нашу армию, наш народ и нашу Родину!".