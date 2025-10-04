https://news.day.az/world/1785649.html Полицейские в Тбилиси получили травмы В результате стычки, возникшей во время митинга оппозиции в Тбилиси, постралали 14 полицейских. Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, сотрудники полиции получили различные травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.
Полицейские в Тбилиси получили травмы
В результате стычки, возникшей во время митинга оппозиции в Тбилиси, постралали 14 полицейских.
Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.
По его словам, сотрудники полиции получили различные травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.
Заместитель министра призвал участников акции соблюдать законные требования полиции и не допускать обострения ситуации.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре