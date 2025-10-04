https://news.day.az/world/1785649.html

Полицейские в Тбилиси получили травмы

В результате стычки, возникшей во время митинга оппозиции в Тбилиси, постралали 14 полицейских. Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе. По его словам, сотрудники полиции получили различные травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.