Полицейские в Тбилиси получили травмы

В результате стычки, возникшей во время митинга оппозиции в Тбилиси, постралали 14 полицейских.

Как передает Day.Az, об этом на брифинге заявил заместитель министра внутренних дел Грузии Александр Дарахвелидзе.

По его словам, сотрудники полиции получили различные травмы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Заместитель министра призвал участников акции соблюдать законные требования полиции и не допускать обострения ситуации.