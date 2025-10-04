Радикалы атаковали тюрьму в Сомали

В Могадишо радикальные исламисты из группировки "Аш-Шабаб" атаковали тюремный комплекс Национального агентства разведки и безопасности Сомали, что привело к гибели нескольких человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает новостной портал Baidoa Online.

Атака началась с подрыва заминированного автомобиля у ворот комплекса. После взрыва вооруженные боевики проникли на территорию и вступили в перестрелку с охраной. Опубликованные порталом кадры демонстрируют разрушения от взрыва, тела погибших и заключенных, спасающихся бегством.

Сообщается, что атакованная тюрьма является местом содержания членов "Аш-Шабаб", в том числе и приговоренных к смертной казни. Объект находится под усиленной охраной.

Группировка "Аш-Шабаб", связанная с "Аль-Каидой", действует в Сомали с 2004 года и контролирует значительные территории в центральной и южной частях страны. Ее численность оценивается примерно в 18 тысяч боевиков. Противостоят исламистам сомалийские войска, поддерживаемые местными ополченцами, миротворческими силами Африканского союза и военными из других стран, включая США.