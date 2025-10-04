Ферстаппен лидирует по итогам третьей практики в Сингапуре

Четырехкратный чемпион мира, нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull 4 октября показал лучшее время в третьей сессии свободных заездов на 18-м этапе чемпионата мира "Формулы-1" - Гран-при Сингапура, который проходит на городской трассе "Марина-Бэй", передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Уточняется, что Ферстаппен проехал лучший круг за 1 минуту 30,148 секунды. На втором месте оказался австралийский спортсмен Оскар Пиастри из McLaren с отставанием в 0,017 секунды. Третьим к финишу пришел представитель Великобритании Джордж Расселл, показав результат на 0,049 секунды хуже.

Кроме того, сессия прерывалась красными флагами из-за аварии с участием пилота Racing Bulls Лиама Лоусона, который наехал на поребрик и разбил бок болида об отбойник.