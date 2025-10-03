"При хорошей игре и удаче наши шахматисты могут “зацепиться” за призовые места"

В ближайшие дни в Грузии стартует командный чемпионат Европы по шахматам. Мужскую сборную Азербайджана составят Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Эльтадж Сафарли, Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы. В женскую же команду вошли Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Гюльнар Мамедова, Ханым Балачаева и Аян Аллахвердиева.

Азербайджанские шахматисты являются трехкратными чемпионами Европы, тогда как девушки завоевывали на этом соревновании "бронзу" и "серебро". Опытный специалист, Фикрет Сидеифзаде, который в прошлом был капитаном женской сборной Азербайджана по шахматам, рассказал İdman.Biz, чего ждать от наших спортсменов в этом году, передает Day.Az.

- Какие у вас ожидания от предстоящего чемпионата?

- На протяжении многих лет наши шахматисты занимали хорошие позиции на чемпионате Европы. Поэтому хочется надеяться, что и на этот раз мы покажем достойные результаты. Хотя и без проблем не обошлось. По объективным причинам в женской команде не сможет сыграть Гюнай Мамедзаде (шахматистка недавно стала матерью - Авт.). Очень жаль, что команда из-за этого ослабла. С Гюнай были бы очень хорошие шансы. При этом сейчас выделяется Ульвия - она успешно выступила на последних двух турнирах и, скорее всего, займет первую доску.

На второй позиции мы, вероятно, увидим Говхар. Она отличается боевым характером и целеустремленностью, хотя в последнее время ее результаты немного снизились. Ханым же шахматистка спокойная, но демонстрирует высокую позиционную грамотность. И молодая Аян - очень перспективная спортсменка. В чемпионатах Европы и мира в категории до 20 лет она по медалям превзошла даже Шахрияра и Теймура. Аян будет играть впервые, надеемся, что вольется в этот коллектив.

- А что скажете по поводу мужского состава?

- Шахрияр будет на первой доске, это уже хорошо. Первый не только "прикрывает", но и может принести важные очки. Вторым будет Рауф - тоже отличный игрок с огромным опытом. То же самое могу сказать и об Эльтадже. Это, так сказать, наша группа ветеранов. Самым же перспективным молодым шахматистом является Айдын Сулейманлы. Он играет очень плотно, редко терпит неудачу. Магомед Мурадлы тоже боевой шахматист.

Так что, у нас два молодых шахматиста и три "старичка". С одной стороны, хорошо иметь в составе опытных игроков, но у молодых шахматистов все же больше энергии.

Посмотрим, как пойдет игра, от этого многое зависит. Но думаю, что обе сборные имеют хорошие шансы. А как сложится по итогу, никто не может сказать. Насколько я знаю, в исходном рейтинге наши шахматисты вошли в первую десятку. Это означает, что при хорошей игре и удаче они могут "зацепиться" за призовые места.

- Кто составит основную конкуренцию нашим сборным?

- Среди девочек неплохой состав у Болгарии, Венгрии, Греции и Германии. Сейчас в женском шахматном мире наблюдается смена поколений. Возрастные европейские спортсменки, которым уже около 40 лет и больше, постепенно уступают позиции. Появляются новые команды.

Что же касается мужчин, то могу выделить Францию, Германию и Венгрию. Если Украина будет в полном составе, то тоже может составить конкуренцию. Сейчас такое время, что много молодых спортсменов. Порой впервые слышишь фамилию шахматиста, а он демонстрирует очень упорную игру. В любом случае, каждый турнир нужно бороться до конца, как говорится. Каждые пол-очка - на вес золота.

- Нашей женской сборной еще не удавалось завоевать "золото" на чемпионате Европы. Как думаете, чего не хватало?

- Все-таки когда играла Россия, конкуренция была выше. В прошлом же году мы были очень близки к первому месту, но в последнем туре чуть-чуть не повезло. В Европе у нас есть все шансы бороться за медали - здесь нет таких мощных соперников, как Китай, Индия или США. Что не скажешь об Олимпиаде, где речь о золоте пока вряд ли может идти.