https://news.day.az/officialchronicle/1785438.html Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня сотрудничества тюркоязычных государств - ФОТО Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией по случаю 3 октября - Дня сотрудничества тюркоязычных государств. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю Дня сотрудничества тюркоязычных государств - ФОТО
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился на своих страницах в социальных сетях публикацией по случаю 3 октября - Дня сотрудничества тюркоязычных государств, передает Day.Az.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре