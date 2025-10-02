Акции протеста на Мадагаскаре

Протесты, из-за хронических перебоев с электроэнергией и водой вспыхнули со столицы Мадагаскара - Антананариву и далее распространились на другие города и усилились. Теперь уже протестующие требуют не только улучшения поставок коммунальных услуг, но и отставки президента Андри Радзуэлина, роспуска правительства, реформ в судейской и избирательной системе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сообщается, что в столице введён ночной комендантский час (с 19:00 до 5:00). Власти под давлением протестов объявили, что распустили правительство, но премьер-министр и министры остаются в статусе исполнителей обязанностей. Силовики применяют слезоточивый газ и резиновые пули. По данным ООН: уже не менее 22 человек погибли, более 100 человек ранены. В стране распространились случаи мародёрства, поджогов, повреждения домов политиков, разрушения коммерческих объектов, инфраструктуры.