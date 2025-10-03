Это многократно увеличивает риск ДТП

С наступлением осени частая смена погоды, туман, дожди и короткий световой день требуют от водителей большей внимательности и ответственности. В таких условиях неисправность световых приборов транспортных средств многократно повышает вероятность ДТП.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Главного управления Государственной дорожной полиции.

"Одним из главных условий дорожной безопасности является постоянная исправность системы освещения автомобиля. Во время движения важно, чтобы в рабочем состоянии находились не только двигатель и тормозная система, но и световые приборы - это один из ключевых факторов, обеспечивающих безопасность как самого водителя, так и других участников дорожного движения", - говорится в обращении.

Отмечается, что в туманную или дождливую погоду, а также в темное время суток на неосвещенных участках дорог неисправность световых приборов значительно увеличивает риск аварий:

"Согласно законодательству, водитель перед началом движения обязан проверить техническое состояние автомобиля, в том числе исправность световых приборов. Неисправность передних и задних фар ограничивает как видимость дороги, так и заметность самого автомобиля, что создает внезапные и непредсказуемые угрозы для других участников движения.

Особенно при ограниченной видимости - в тумане, дожде, снегопаде или ночью на неосвещённых участках - неисправность системы освещения многократно повышает вероятность ДТП.

Не следует забывать, что безопасность на дорогах зависит от ответственного поведения каждого участника движения. Пренебрежение к состоянию световых приборов ставит под угрозу жизнь не только самого водителя, но и других людей".