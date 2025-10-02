На сотрудника магазина в России напала обезьяна

На сотрудника магазина бытовой техники в Красноярске напала обезьяна.

Как передает Day.Az, экзотическое животное появилось в ТЦ неслучайно - ручную обезьянку притащили в переноске покупатели. Хулиганка сама умудрилась открыть клетку, пробежалась между торговых рядов и накинулась на сотрудника, который распаковывал микроволновку.

В итоге парень получил пару царапин и сильное потрясение от встречи с мартышкой. Вероятно, теперь попросит руководство ввести новое правило: "Проход с обезьянами воспрещён".