На сотрудника магазина в России напала обезьяна - ВИДЕО
На сотрудника магазина бытовой техники в Красноярске напала обезьяна.
Как передает Day.Az, экзотическое животное появилось в ТЦ неслучайно - ручную обезьянку притащили в переноске покупатели. Хулиганка сама умудрилась открыть клетку, пробежалась между торговых рядов и накинулась на сотрудника, который распаковывал микроволновку.
В итоге парень получил пару царапин и сильное потрясение от встречи с мартышкой. Вероятно, теперь попросит руководство ввести новое правило: "Проход с обезьянами воспрещён".
