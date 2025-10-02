https://news.day.az/officialchronicle/1785109.html Президент Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с Президентом Франции - ФОТО 2 октября в Копенгагене состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Новость обновляется
