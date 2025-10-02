Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в приеме в Копенгагене

1 октября в Копенгагене от имени Короля Дании Фредерика X и Королевы Мэри Элизабет был дан прием.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.