Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в приеме в Копенгагене - ФОТО
1 октября в Копенгагене от имени Короля Дании Фредерика X и Королевы Мэри Элизабет был дан прием.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
