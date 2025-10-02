Саммит глав стран ЕС зашел в тупик

Саммит лидеров стран - участниц Европейского союза, который прошел 1 октября в Копенгагене в неформальной обстановке, зашел в тупик, пишет Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Издание отмечает, что "давняя европейская проблема", заключающаяся в склонности обсуждать кризис вместо его решения, вновь возникла в повестке дня.

"Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учетом гибридных атак саммит зашел в знакомый тупик", - указывается в статье.