В Баку пройдет "Диалог D-8 по климату и городам"

С 13 по 17 октября в Баку состоится высокоуровневый "Диалог D-8 по климату и городам".
Как передает Day.Az, об этом заявил начальник управления экономического сотрудничества Министерства иностранных дел Эльмар Мамедов в ходе выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).
Он отметил, что впервые в таком формате соберутся министры по вопросам климата и городского развития, члены комиссий и мэры городов.
"Будет оценена роль и влияние городов в реализации 10-летней программы развития D-8 на 2020-2030 годы", - подчеркнул Э. Мамедов.
