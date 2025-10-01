https://news.day.az/politics/1784652.html Ковер - это философия - Айдын Раджабов на платформе Baku Network - ВИДЕО Ковер - это философия. Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Азербайджана, один из самых авторитетных мастеров коврового искусства Айдын Раджабов в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым". Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Ковер - это философия - Айдын Раджабов на платформе Baku Network - ВИДЕО
Ковер - это философия.
Как передает Day.Az, об этом сказал народный художник Азербайджана, один из самых авторитетных мастеров коврового искусства Айдын Раджабов в новом выпуске аналитической передачи "Диалог с Тофиком Аббасовым".
Представляем вниманию читателей отрывок передачи:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре