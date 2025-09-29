Присвоение азербайджанских ковров — недопустимо

На экспертной платформе Baku Network вышел новый выпуск аналитического проекта "Диалог с Тофиком Аббасовым".

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, гостем передачи стал народный художник Азербайджана, один из самых авторитетных мастеров коврового искусства Айдын Раджабов.

Его размышления превратили эфир в настоящий урок духовности, истории и философии ковра, который он назвал не просто предметом быта, а живым свидетельством культурной памяти народа.

Айдын Раджабов признался, что ковер для него - это не только художественная практика, но и философия, целый мир символов. "Я раньше думал, что ковер - это вещь, которую стелют или вешают на стену. Но оказалось, что это язык, которым говорит автор. Ковер оскорблять бытовым употреблением нельзя", - подчеркнул мастер.

По его словам, каждый ковер - это "код доступа", в котором скрыты послания, оставленные художником. Эти коды изучать можно десятилетиями, и лишь глубокая наука способна раскрыть все тайны орнаментов.

Народный художник отметил, что именно в азербайджанских коврах есть огромный пласт концептуального искусства. "Вы только посмотрите на стилизацию, на символику, на орнаменты - это и есть концептуализм в чистом виде. Но мы часто не знаем имена авторов, а ведь это их фантазия, их подпись", - сказал он.

А.Раджабов напомнил, что ковры - это настоящая визитная карточка Азербайджана, его "паспорт", и потому ставить их ниже живописи или графики несправедливо: ковроткачество - искусство более монументальное, чем кажется.

Особое внимание в разговоре было уделено теме культурных присвоений.

"Наши ковры публикуют в западных журналах как "кавказские", но не называют их азербайджанскими. А ведь символика, цвета, орнаменты - это исключительно наше, присущее только нашей культуре", - заявил художник.

Айдын Раджабов подробно рассказал о богатстве символики азербайджанских ковров. Так, образ дракона, встречающийся более чем в 60 вариациях, вовсе не всегда означает зло, как принято считать. Иногда он является хранителем воды или добрым героем. "Это целая философия, которая уходит вглубь народного творчества", - подчеркнул мастер.

Художник с благодарностью вспомнил своего великого учителя - легендарного Лятифа Керимова. "Я последний и самый старший из его студентов. Он воспитал во мне не только мастера, но и человека, искренне любящего это ремесло", - сказал Раджабов.

Творческий путь Раджабова начался с дипломной работы - ковра. Уже первые его произведения попали на всесоюзные и международные выставки, в том числе в Алжире. Позднее один из ковров был приобретен в фонд Министерства культуры Азербайджана.

Сегодня народный художник отмечает, что посвятил ковру более полувека. Его творчество прошло путь от орнаментальных работ к сюжетным коврам, вдохновленным азербайджанской миниатюрой, игрой в човган, историческими образами. "Ковер для меня - это моя жизнь, мое вдохновение. Чем глубже я погружаюсь в него, тем больше открываю историю и культуру моего народа", - признался художник.