С зарплат этих работников могут удерживать больше налогов

В последнее время распространяется информация о том, что налоговая льгота, применяемая с 2019 года к работникам негосударственного сектора, с 2026 года больше действовать не будет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, одной из основных причин таких ожиданий называют тот факт, что в государственном бюджете на 2026 год прогнозируется рост поступлений по подоходному налогу с физических лиц на 30 процентов, или на 577,8 млн манатов, по сравнению с предыдущим годом.

Интересно, что на фоне такого увеличения заметный рост числа лиц, пользующихся налоговой льготой, свидетельствует о наличии у государства потенциала для сбора еще больших объемов налогов в данной сфере.

Так, согласно текущей статистике, число работников, официально трудоустроенных по трудовым договорам в частных предприятиях ненефтяного сектора, уже превысило 1 миллион человек, тогда как в начале 2019 года этот показатель составлял всего 470 тысяч.

Кроме того, повышение минимальной заработной платы с 130 до 400 манатов за последние годы также демонстрирует рост общих доходов в этой сфере и, как следствие, расширение налоговой базы.

На фоне всех этих факторов решение о продолжении или прекращении действия льготы с 2026 года будет основано на серьезных экономических и фискальных соображениях. Учитывая рост доходов, вероятность того, что государство откажется от продления налоговых льгот, выглядит достаточно высокой.

Экономист Рашад Гасанов, комментируя ситуацию, отметил, что прогноз расширения налоговой базы за счет роста уровня средней заработной платы уже отражен в расчетах доходов:

"Другим важным фактором, обусловившим столь существенный рост, является именно то, что в отношении работников негосударственного и ненефтяного сектора применяется 14-процентный налог на часть дохода до 8 тысяч манатов. Вероятность того, что именно эта мера стала определяющей, очень высока.

Судя по всему, льгота продлена не будет. Непродление срока ее действия поднимает на повестку и достигнутые результаты в сфере легализации экономики. В период действия льготы увеличилось не только число трудовых договоров, но и сборы по обязательным социальным платежам", - подчеркнул эксперт.