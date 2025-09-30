https://news.day.az/world/1784564.html Turkish Airlines планирует запустить рейсы в Ереван Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить рейсы в армянскую столицу. Как передает Day.Az, об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление компании.
Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить рейсы в армянскую столицу.
Как передает Day.Az, об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление компании.
"Совет директоров нашего партнерства принял решение запустить регулярные рейсы в город Тимишоара в Румынии и Ереван, столицу Армении, с учетом возможностей и рыночной конъюнктуры", - говорится в сообщении.
