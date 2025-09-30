Turkish Airlines планирует запустить рейсы в Ереван

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines планирует запустить рейсы в армянскую столицу.

Как передает Day.Az, об этом сообщают СМИ со ссылкой на заявление компании.

"Совет директоров нашего партнерства принял решение запустить регулярные рейсы в город Тимишоара в Румынии и Ереван, столицу Армении, с учетом возможностей и рыночной конъюнктуры", - говорится в сообщении.