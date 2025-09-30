Еврокомиссия разрешила Prada приобрести бренд Versace

Еврокомиссия (ЕК) одобрила покупку бренда Versace итальянским домом моды Prada за $1,4 млрд у Capri Holdings.

Как передает Day.Az, об этом говорится в релизе ЕК.

По информации Еврокомиссии, о сделке было объявлено в апреле, ее закрытие ожидается во втором полугодии текущего года в рамках упрощенной процедуры проверки слияния.

"Комиссия пришла к выводу, что указанная сделка не вызывает опасений в плане конкуренции, учитывая ограниченное положение компаний на рынке в результате предлагаемого слияния", - говорится в релизе.