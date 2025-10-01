https://news.day.az/world/1784715.html Сотни людей скопились на границе Афганистана с Пакистаном - ВИДЕО Из-за отключений интернета в Афганистане люди в приграничных провинциях теперь используют интернет соседних стран Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В приграничном Спин-Болдаке, провинция Кандагар, десятки людей полагаются на интернетсеть Пакистана, чтобы отправлять сообщения родственникам.
Сотни людей скопились на границе Афганистана с Пакистаном - ВИДЕО
Из-за отключений интернета в Афганистане люди в приграничных провинциях теперь используют интернет соседних стран
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В приграничном Спин-Болдаке, провинция Кандагар, десятки людей полагаются на интернетсеть Пакистана, чтобы отправлять сообщения родственникам.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре