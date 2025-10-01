Сотни людей скопились на границе Афганистана с Пакистаном

Из-за отключений интернета в Афганистане люди в приграничных провинциях теперь используют интернет соседних стран

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В приграничном Спин-Болдаке, провинция Кандагар, десятки людей полагаются на интернетсеть Пакистана, чтобы отправлять сообщения родственникам.

