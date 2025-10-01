https://news.day.az/world/1784755.html Возгорание у крупнейшего аэропорта Британии обернулось задержками рейсов - ВИДЕО На парковке лондонского аэропорта Хитроу вспыхнул электромобиль, что вызвало серьёзные задержки рейсов. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mirror, в результате происшествия перекрыли часть дорог, а также были зафиксированы перебои в движении общественного транспорта. Пожарные службы отметили, что автомобиль полностью выгорел.
На парковке лондонского аэропорта Хитроу вспыхнул электромобиль, что вызвало серьёзные задержки рейсов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mirror, в результате происшествия перекрыли часть дорог, а также были зафиксированы перебои в движении общественного транспорта.
Пожарные службы отметили, что автомобиль полностью выгорел. Причины возгорания пока не установлены. Сведений о пострадавших нет.
