Возгорание у крупнейшего аэропорта Британии обернулось задержками рейсов

На парковке лондонского аэропорта Хитроу вспыхнул электромобиль, что вызвало серьёзные задержки рейсов.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Daily Mirror, в результате происшествия перекрыли часть дорог, а также были зафиксированы перебои в движении общественного транспорта.

Пожарные службы отметили, что автомобиль полностью выгорел. Причины возгорания пока не установлены. Сведений о пострадавших нет.