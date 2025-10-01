Обнаружен механизм, увеличивающий силу землетрясений

Ученые Техасского университета в Остине выяснили, что глубокие землетрясения могут усиливаться за счет теплового разгона - процесса, при котором трение между породами выделяет тепло.

Как передает Day.Az, результаты работы опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Поводом для исследования стало землетрясение магнитудой 7,4, произошедшее в июле 2024 года в районе города Калама на севере Чили. Очаг находился на глубине около 125 километров - в так называемой зоне промежуточных глубин. Обычно землетрясения на такой глубине слабо ощущаются на поверхности, но в данном случае сила толчков оказалась неожиданно высокой.

Ранее считалось, что подобные землетрясения происходят из-за процесса дегидратации: когда минералы в погружающейся океанической плите теряют воду, породы ослабевают и становятся хрупкими. Однако этот механизм срабатывает только при температурах до 650 °C. Анализ сейсмических данных показал, что землетрясение в Каламе распространилось в гораздо более горячую зону, где дегидратация уже невозможна.

Ученые пришли к выводу, что дальнейшее развитие землетрясения обеспечил так называемый тепловой разгон. В этом процессе начальное смещение земных пород вызывает интенсивное трение. Оно способствует выработке тепла и еще больше ослабляет породу впереди. В результате тектонический разлом ускоряется и охватывает большую площадь, что увеличивает силу толчков.

"Мы впервые увидели, как землетрясение перешло из холодной зоны в горячую за счет теплового разгона. Это говорит о смене механизма - от дегидратационной хрупкости к термически обусловленному усилению разрыва", - пояснил ведущий автор исследования Чжэ Цзя.

По словам авторов, открытие важно для понимания природы глубоких землетрясений и улучшения моделей, используемых при прогнозировании сейсмических рисков.