Из какого мяса готовят шашлык за 3 маната?

В разных районах города многие жители знакомы с шашлыками, продающимися по 3 маната. Однако состав таких недорогих шашлыков у многих вызывает сомнения.

Как сообщает Day.Az, продавцы утверждают, что кебабы готовятся в основном из говядины:

"Для придания вкусу жирности в смесь добавляется говяжий хвостовой жир и лук", - пояснили они.

По этому поводу Агентство по продовольственной безопасности отметило, что каждый производитель или продавец продуктов питания должен быть предварительно зарегистрирован в системе безопасности продуктов питания и получить выписку из реестра.

Ведомство добавило, что деятельность без регистрации запрещена законом и к таким нарушениям не должно быть допущено. Потребителям рекомендуется при покупке требовать у продавца как документы о продовольственной безопасности, так и справку о состоянии здоровья мясной продукции.