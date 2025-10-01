В Азербайджане выпал снег

В некоторых районах страны сохраняются осадки и ветер. В Кельбаджаре и на Шахдаге выпал снег.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.

Количество выпавших осадков в Шеки (Кишчай) составило 13 мм, Лерике - 11 мм, Дашкесане, Огузе, Гахе (Сарыбаш), Гедабее - 9 мм, Астаре, Ярдымлы - 7 мм, Загатале, Гёйгёле - 6 мм, Мингячевире - 5 мм, Гусаре, Шамкире, Балакене - 4 мм, Баку и на Абшеронском полуострове, а также в Евлахе, Нафталане, Губе, Лянкяране, Исмайыллы, Гяндже, Сабирабаде, Хачмазе, Габале, Шамахы, Хыналыге (Губа), Шабране, Джейранчёле, Имишли, Гёйчае, Товузе, Тертере, Агдаме, Джалилабаде, Барде, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Ходжалы, Физули - 3 мм.

В настоящее время в ряде районов дует северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку и на Абшеронском полуострове достигла 25 м/с, в Нефтчале - 20 м/с, Джульфе - 18 м/с, Шабране - 16 м/с.

В Шамахы, Дашкесане, Гахе (Сарыбаш), Гусаре, Грызе (Губа), Шеки, Загатале, Балакене, Шахдаге, Лерике наблюдается туман, видимость ограничена до 500 м.