Раскрыты планы Азербайджана по экспорту зеленой энергии к 2040 году

Азербайджан планирует к 2040 году экспортировать около 4 гигаватт возобновляемой энергии. С учетом прерывистого характера возобновляемых источников энергии, для того, чтобы сеть могла стабильно работать на полной мощности, необходимо внедрить объем, в три раза превышающий экспортируемые 4 гигаватта.

Об этом сказал эксперт по солнечной и ветровой энергетике компании SOCAR Green Эльчин Таргулиев в ходе выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что реализация энергетических проектов разделена на несколько этапов.

"Первый этап уже близок к завершению. Этот этап можно назвать пилотным, и он продлится до 2027 года. Это начальный этап, на котором государство оказывает максимальную поддержку компаниям-девелоперам, чтобы они могли реализовать первый проект и ввести его в эксплуатацию. На этом этапе девелоперам не требуется хранить энергию, им предоставляется приоритетный доступ к сети, и отключений электроэнергии не предусмотрено. Главная цель на данном этапе - подтверждение концепции. Национальная энергосистема Азербайджана на данном этапе имеет потенциал для интеграции 2 гигаватт возобновляемых источников энергии, и к 2027 году эти 2 гигаватта будут заполнены уже существующими и реализованными проектами", - отметил он.

По словам представителя SOCAR Green, второй этап охватит 2028-2030/2032 годы и называется "этапом зрелости". "На данном этапе национальная электросетевая компания Азербайджана изучает "поведение" возобновляемых источников энергии и анализирует свою готовность к их дальнейшей интеграции. В настоящее время совместно с ОАО "Азерэнержи" и китайской компанией China Energy проводится исследование с целью определить, какие дополнительные возобновляемые источники энергии могут быть интегрированы во вторую фазу и какие технические инновации для этого необходимы, включая изменение объема накопления энергии в сети. Мы надеемся, что это исследование будет завершено к концу года или началу следующего года, и мы как инвесторы будем иметь более четкое представление о второй фазе", - сказал он.

По словам Э. Таргулиева, третий этап называется "экспортным".

"Азербайджан, являясь экспортером нефти и природного газа, стремится стать экспортером зеленой энергии в Европу. На этом этапе будут реализованы более масштабные проекты в области возобновляемых источников энергии. Некоторые проекты не будут напрямую подключены к национальной энергосистеме, поскольку внутренний спрос на электроэнергию в Азербайджане довольно низок по сравнению с планами экспорта. На данном этапе основное внимание будет уделяться проектам морской ветроэнергетики или проектам гигаваттного уровня. Например, с компаниями Masdar и ACWA Power подписан меморандум о взаимопонимании по реализации проектов морской ветроэнергетики мощностью 3,5 гигаватта. Также подписан меморандум с министерством энергетики о реализации проектов морской ветроэнергетики мощностью 2 гигаватта с китайскими компаниями Power China Resources и China Corporation.

Главная цель этих проектов - экспорт зеленой энергии в Европу через "зеленые энергетические коридоры". Эти коридоры соединяют Центральную Азию с Азербайджаном через Каспийское море и Азербайджан с Европой через Черное море, превращая страну в центр экспорта возобновляемой энергии. Дополнительно предусмотрены и альтернативные маршруты экспорта, чтобы при возникновении трудностей на одном направлении можно было использовать другое, - отметил он.