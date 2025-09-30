"Галатасарай" принимает "Ливерпуль" во втором туре Лиги чемпионов
Во втором туре Лиги чемпионов УЕФА по футболу "Галатасарай" сегодня примет английский "Ливерпуль" перед своими болельщиками.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, матч начнется в 23:00 на "RAMS Park". Судить игру будет французский арбитр Клеман Тюрпен.
Хотя стамбульский клуб проиграл "Айнтрахту" в Германии со счетом 1:5 в первом туре, на своем поле он намерен набрать очки. Виктор Осимхен, восстановившийся после травмы, впервые выйдет в стартовом составе в матче Лиги чемпионов. Также сможет сыграть Лукас Торрейра после восстановления.
Главным преимуществом " Галатасарая" остаются их болельщики - команда не проигрывала в последних 27 домашних матчах.
Что касается "Ливерпуля", последний чемпион Премьер-лиги существенно укрепил состав, потратив более полумиллиарда евро в летнее трансферное окно. Среди самых заметных приобретений - Флориан Вирц (140 млн евро) и Александр Исак (120 млн евро).
Англичане проиграли "Кристал Пэлас" со счетом 1:2 в последнем туре Премьер-лиги, но их главная цель - положить конец 20-летней безвыигрышной серии в Лиге чемпионов.
Особый интерес вызывает противостояние Барыша Алпера Йылмаза и Вирджила ван Дейка, которое ранее привлекло внимание футбольного сообщества на ЕВРО-2024.
Лига чемпионов УЕФА
II тур | 30 сентября | 23:00
"Галатасарай" - "Ливерпуль"
RAMS Park
