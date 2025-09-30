Азербайджано-Узбекский медиафорум станет платформой для новых идей и инициатив - идей, которые вдохнут свежую энергию в сотрудничество между Азербайджаном и Узбекистаном и внесут вклад в развитие глобальной медиасферы.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила проректор по науке и инновациям Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана Нозима Муратова в ходе II Азербайджано-Узбекского медиафорума на тему "Цифровая трансформация и медиа".

По ее словам, новые технологии и платформы изменили наше восприятие новостей, обсуждение общественных вопросов и понимание мира. В этих условиях журналистика уже не только инструмент трансформации - сегодня она является основой доверия, устойчивости и социального развития.

"Именно поэтому медиаобразование становится стратегическим приоритетом. В XXI веке медиаграмотность - это не роскошь и не дополнительный навык, а базовая необходимость для каждого гражданина. Но для будущих журналистов этого недостаточно. Им необходимо овладеть цифровыми инструментами, научиться анализировать большие данные и проверять факты в условиях постоянного информационного шума - оставаясь при этом верными этическим принципам и гуманистическим ценностям", - отметила Муратова.