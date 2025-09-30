Изменено место проведения церемонии прощания с Джабиром Имановым

Церемония прощания с заслуженным артистом Джабиром Имановым состоится завтра в 13:00 в Культурном центре Службы Государственной Безопасности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, об этом рассказал друг артиста, народный артист Мурад Дадашов.

Отмечается, что актер будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы".