Изменено место проведения церемонии прощания с Джабиром Имановым
Церемония прощания с заслуженным артистом Джабиром Имановым состоится завтра в 13:00 в Культурном центре Службы Государственной Безопасности.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, об этом рассказал друг артиста, народный артист Мурад Дадашов.
Отмечается, что актер будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы".
