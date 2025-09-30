https://news.day.az/society/1784280.html

Изменено место проведения церемонии прощания с Джабиром Имановым

Церемония прощания с заслуженным артистом Джабиром Имановым состоится завтра в 13:00 в Культурном центре Службы Государственной Безопасности. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Teleqraf, об этом рассказал друг артиста, народный артист Мурад Дадашов. Отмечается, что актер будет похоронен на кладбище "Гурд гапысы".