Лидеры Азербайджана и Узбекистана придали новую динамику двусторонним отношениям

Лидеры наших государств - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Президент Азербайджана Ильхам Алиев - придали новую динамику двусторонним отношениям, создавая возможности для совместной работы во многих сферах, включая политику, культуру, образование и медиа.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в ходе II Азербайджано-Узбекского медиафорума на тему "Цифровая трансформация и медиа".

"Медиа играют ключевую роль в этом процессе. Современные средства массовой информации не только информируют общество, но и формируют доверие, укрепляют взаимопонимание и культурные связи между народами. Журналисты, репортеры, блогеры и медиаэксперты выступают своего рода "мостами" между странами, помогая людям лучше понимать друг друга, разрушая стереотипы и открывая новые горизонты сотрудничества", - отметил он.

Дипломат напомнил, что год назад в Ташкенте состоялся первый Узбекско-Азербайджанский медиафорум, результаты которого способствовали укреплению взаимодействия между медиаструктурами обеих стран: "Тогда были заложены основы для совместных образовательных программ, медиа-тренингов и обмена опытом".

"Сегодня, на II Форуме, особое внимание уделяется цифровой трансформации медиасферы, внедрению новых технологий, повышению профессиональной подготовки журналистов и обмену лучшими практиками. Также на форуме рассматриваются вопросы противодействия дезинформации, манипулятивным материалам и обеспечения общественного доверия к СМИ", - отметил Б.Ашрафханов.