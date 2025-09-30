МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемой нестабильной погодой

Министерство Азербайджана по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемым изменением погодных условий, призвав соблюдать соответствующие правила.

По информации Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, начиная с сегодняшнего вечера и в последующие дни на территории страны ожидается неустойчивая погода, местами будет преобладать сильный ветер, в отдельных районах пройдут интенсивные ливневые дожди и грозы, на некоторых горных реках возможны кратковременные сели и наводнения.

Как передает Day.Az, в информации МЧС отмечается, что во время сильного ветра рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных построек, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, а также высокими деревьями. Учитывая трудности, которые сильный ветер создает для тушения пожаров, в ветреную погоду особенно важно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Кроме того, рекомендуется держаться подальше от подверженных риску селей и наводнений участков, а при возникновении такой угрозы немедленно подняться на ближайшую возвышенность.

Между тем, чтобы защититься от опасностей, связанных с грозами, необходимо отключать электрические приборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т. п.); находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередачи, громоотводам, водосточным трубам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями и выбирать для этой цели относительно низкие места. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стекла и дождаться окончания грозы.