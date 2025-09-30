Одессу затопило

В Одессе не прекращается сильный дождь и улицы во многих местах ушли под воду.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Тем временем синоптики предупреждают, наиболее интенсивные осадки пройдут сегодня и в субботу, 4 октября. В остальные дни ожидаются местами небольшие кратковременные дожди.

Представляем вашему вниманию данное видео: