Одессу затопило - ВИДЕО

В Одессе не прекращается сильный дождь и улицы во многих местах ушли под воду. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Тем временем синоптики предупреждают, наиболее интенсивные осадки пройдут сегодня и в субботу, 4 октября. В остальные дни ожидаются местами небольшие кратковременные дожди.