В Баку проходит второй день INMerge Innovation Summit

В Баку начал работу второй день INMerge Innovation Summit.

Как сообщает во вторник Trend, саммит, организованный PASHA Holding, посвящен инновациям, инвестициям и сотрудничеству.

INMerge объединяет представителей госструктур, корпораций, инвесторов, стартапов и участников экосистемы из Азербайджана, Турции, Грузии, Казахстана и Узбекистана. В этом году саммит собрал более 5 000 участников, 150 спикеров, 100 стартапов и свыше 80 венчурных фондов, создавая широкие возможности для сотрудничества и роста.

Программа охватила восемь ключевых направлений - от финтеха и ответственного банкинга до Data & AI, Индустрии 4.0, телекоммуникаций, маркетинга, электронной коммерции и инвестиций. В первый день выступили такие мировые лидеры, как сооснователь Pixar Эд Кэтмулл, бывший руководитель направления Go-to-Market в OpenAI Зак Касс и профессор Гарвардской школы бизнеса Тарун Ханна.

На церемонии открытия с речами выступили министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев, главный исполнительный директор PASHA Holding Джалал Гасымов и руководитель департамента инноваций PASHA Holding Тугра Мусаева.

Новость обновляется