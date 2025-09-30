АБР подчеркнул устойчивость внешнеэкономической позиции Азербайджана
Внешнеэкономическая позиция Азербайджана осталась устойчивой, несмотря на колебания цен на углеводороды, сообщает Day.Az со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР).
"Высокие доходы бюджета позволили сохранить его профицит. В первой половине 2025 года доходы выросли с 31,4% ВВП 2024 года до 31,9%, благодаря увеличению налоговых поступлений и росту трансфертов из Государственного нефтяного фонда. Расходы увеличились с 26,8% ВВП 2024 года до 27,5% в 2025 году, включая рост капитальных расходов на 11,1% и текущих расходов на 7,5%. За первые шесть месяцев 2025 года профицит бюджета составил 4,4% ВВП", - говорится в отчёте.
По данным АБР, внешнеэкономическая позиция страны остаётся сильной, несмотря на нестабильность цен на нефть и газ. В первом квартале 2025 года текущий счёт зафиксировал профицит $1,1 млрд, что эквивалентно 6,5% ВВП.
"Объём торговли товарами составил $10 млрд, включая экспорт на $6,2 млрд и импорт на $3,8 млрд. Профицит в нефтегазовом секторе компенсировал дефицит по другим товарам, обеспечив общий торговый профицит $2,5 млрд. Экспорт ненефтяных товаров вырос на 11,8%, а импорт увеличился на 8,2%. При этом денежные переводы сократились на 22%. Баланс услуг оставался в дефиците: экспорт вырос на 19,9%, но импорт увеличился на 24,1%", - говорится в отчете.
Как отмечается, за первые шесть месяцев 2025 года совокупные валютные резервы Государственного нефтяного фонда и Центрального банка увеличились на $6,7 млрд до $77,6 млрд, что составляет 105% ВВП и примерно в 15 раз превышает государственный внешний долг страны. Резервы Центрального банка достигли $11,2 млрд, что покрывает 8,9 месяцев импорта товаров.
