Красивейшее полярное сияние заметили после солнечной вспышки

Довольно незначительная солнечная вспышка М3.6 отправила корональный выброс массы прямо к Земле, что привело этой ночью к геомагнитной буре G1 и красивейшим полярным сияниям.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: