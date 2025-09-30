SOCAR Green работает над развитием передовых технологий.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал эксперт по солнечной и ветровой энергетике компании SOCAR Green Эльчин Таргулиев в ходе своего выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Он отметил, что речь идёт о биотопливе, HVO (гидроочищенное растительное масло), SAF (устойчивое авиационное топливо), а также технологиях улавливания, использования и хранения углерода (CCUS):

"На данный момент эти направления, в основном находятся, на исследовательской стадии. Например, для HVO основная сложность связана со сбором использованных пищевых масел. Так как отсутствуют нормативные требования, обязывающие собирать такие масла, объёмы их сбора пока не делают проект коммерчески эффективным. Что касается SAF, то главным препятствием является высокая стоимость первоначальных инвестиций. Поэтому мы ведём переговоры с авиакомпаниями, чтобы обеспечить долгосрочные оффтейк-обязательства (договорённости о покупке) для данной технологии".

По словам представителя SOCAR Green, CCUS на данный момент также остаётся слишком дорогой и пока не имеет коммерческой окупаемости: "Однако, учитывая, что у SOCAR имеется большое количество истощённых скважин, мы рассматриваем возможность их преобразования в объекты для хранения углерода. Таким образом, эти скважины могут быть использованы как углеродные хранилища для компаний внутри страны и за её пределами".

"Все эти направления пока находятся на стадии исследований и оценок. Но очевидно, что каждое решение должно быть экономически и технологически обоснованным", - подчеркнул Э.Таргулиев.