Германия и фон дер Ляйен столкнулись в борьбе за власть в Европе

В Европе началась борьба за влияние между Германией и главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Об этом пишет агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Фридрих Мерц хочет, чтобы Германия снова принимала самые важные решения в Европе, что ставит его на путь столкновения с Урсулой фон дер Ляйен, высшим должностным лицом Европейского союза", - говорится в сообщении издания.

В последние годы фон дер Ляйен консолидировала власть в Европейской комиссии, придерживаясь подхода, более ориентированного на Брюссель, к решению постоянных кризисов на континенте. Однако теперь Мерц пытается вернуть власть Берлину, публично критикуя фон дер Ляйен по таким вопросам, как торговля, бюджет ЕС, зеленая политика и оборона.