"Лянкяран" объявил о последнем трансфере

Баскетбольный клуб "Лянкяран" оформил еще одно приобретение в межсезонье. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, состав команды пополнил 25-летний американский игрок Билал Шабазз, ранее выступавший за кипрский "Ахилес". Для "Лянкярана" это уже 11-й трансфер нынешнего межсезонья.