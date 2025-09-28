https://news.day.az/sport/1783875.html В Азербайджане стартовали соревнования по човгану на III Играх стран СНГ На III Играх стран СНГ, которые проходят в Азербайджане, начались соревнования по човгану. Как сообщает Day.Az, матч-открытие прошел на Шекинском городском стадионе, где встретились сборные Азербайджана и Кыргызстана. Игра завершилась уверенной победой сборной Азербайджана со счетом 4:0.
