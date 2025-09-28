В Азербайджане стартовали соревнования по човгану на III Играх стран СНГ

На III Играх стран СНГ, которые проходят в Азербайджане, начались соревнования по човгану.

Как сообщает Day.Az, матч-открытие прошел на Шекинском городском стадионе, где встретились сборные Азербайджана и Кыргызстана.

Игра завершилась уверенной победой сборной Азербайджана со счетом 4:0.

Следующий матч пройдет между сборными Узбекистана и Казахстана.

Отметим, что соревнования по човгану, в которых участвуют команды из шести стран, завершатся 7 октября.