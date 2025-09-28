Опубликован обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе

Авторитетный американский журнал The Ring опубликовал обновленный рейтинг лучших боксеров в супертяжелом весе в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, составители рейтинга исключили из топ-10 из-за неактивности бывшего чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO, IBO в супертяжелом весе, а также чемпиона Олимпийских игр - 2012 в тяжелом весе американца Энтони Джошуа. Тот ранее занимал пятое место. Также отметим, на 10-й строчке расположился 31-летний нигерийский боксер Эфе Аджагба (20-1-1, 14 KO).

Топ-10 лучших боксеров в супертяжелом весе по версии журнала The Ring.

Чемпион - Александр Усик.

1. Тайсон Фьюри

2. Джозеф Паркер

3. Агит Кабайел

4. Даниэль Дюбуа

5. Филип Хргович

6. Фабио Уордли

7. Чжан Чжилэй

8. Мартин Баколе

9. Мозес Итаума

10. Эфе Аджагба

Интересно, что бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, IBF, WBA Super, WBO, IBO и The Ring британец Тайсон Фьюри по-прежнему находится в топе, занимая первую позицию, несмотря на то что объявил об уходе из бокса несколько месяцев назад.