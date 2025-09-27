Коллектив минобороны почтил память шехидов

27 сентября - в День памяти руководство и личный состав министерства обороны посетили могилы общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов.

Об этом Day.Az сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и другие представители руководящего состава министерства возложили венок к памятнику общенациональному лидеру на Аллее почётного захоронения и почтили его светлую память.

Руководство министерства также возложило цветы на могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, воздав дань уважения ее памяти.

Затем была посещена Аллея шехидов, возложены цветы на могилы шехидов, отдавших жизнь за независимость, территориальную целостность и суверенитет нашей страны, к мемориалу турецким воинам-освободителям и мемориалу "Вечный огонь", почтена память шехидов.

Прибыв в Парк Победы, руководство и личный состав министерства обороны возложили венок к Памятнику Победы.

Затем было посещено Военное мемориальное кладбище, где были проведены восстановительные работы по указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооружёнными силами Ильхама Алиева.

На Военном мемориальном кладбище руководство министерства обороны возложило венок к монументу, символизирующему 44-дневную Отечественную войну. Была почтена память шехидов.

В рамках мероприятия министр обороны генерал-полковник З. Гасанов и другие представители руководящего состава министерства встретились с семьями шехидов и поинтересовались их нуждами и заботами. В ходе встречи семьи и близкие шехидов выразили благодарность Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и руководству министерства обороны за оказанное внимание и заботу.

В завершение церемонии памяти в 12:00 руководство министерства обороны, военнослужащие и семьи шехидов почтили память шехидов минутой молчания на Военном мемориальном кладбище.