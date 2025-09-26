Жители Дании продолжают сообщать полиции о дронах

За прошедшие сутки в датскую полицию поступило более 500 заявлений от жителей страны об увиденных беспилотниках. Об этом сообщает Aftonbladet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам начальника полиции Петера Экебьерга, правоохранительные органы призывают людей продолжать передавать им информацию, например, фотографии дронов и их описание. Он добавил, что в аэропортах Дании в данный момент наблюдается высокий уровень загруженности.

25 сентября глава минобороны королевства Троельс Лунд Поульсен заявил, что Дания не знает, откуда в воздушное пространство страны залетели дроны, но их точно запустил профессионал.

Он отметил, что военные Дании не стали сбивать беспилотники, так как опасались, что обломки упадут на дома жителей. Министр добавил, что доказательств того, что это были российские дроны, нет.