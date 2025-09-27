Иран вызвал послов из Германии, Франции и Великобритании

В связи с активацией механизма Snapback, предусматривающего восстановление санкций Совета Безопасности ООН против Ирана, Тегеран вызвал своих послов в Германии, Франции и Великобритании для консультаций.

Как передает Day.Az, об этом сообщило министерство иностранных дел Ирана.

В ведомстве заявили, что европейские стороны злоупотребили механизмом урегулирования разногласий по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Отметим, что прошлой ночью Совет Безопасности ООН провел заседание по предварительному тексту резолюции, представленной Россией и Китаем в целях продления срока действия резолюции 2231 и предотвращения активации механизма Snapback. За резолюцию проголосовали четыре страны, против - девять, двое воздержались. Таким образом, с 27 сентября возобновляются антииранские резолюции Совета Безопасности ООН.

Иран, в свою очередь, заявил о готовности ответить на применение механизма Snapback.

Напомним, 20 июля 2015 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2231, которая привела к отмене шести предыдущих резолюций и масштабных санкций в отношении иранской ядерной программы.

Согласно положениям 36 и 37 СВПД, процесс запускается на основании жалобы одной из стран-участниц о нарушении соглашения другой стороной. Если урегулировать спорные вопросы не удается, заявитель вправе вынести вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН. В случае принятия жалобы международные санкции против Ирана могут быть восстановлены. Кроме того, положения механизма предусматривают возможность проведения военных операций против страны-нарушителя.