Хроника Победы: Первый день войны и первые успехи

27 сентября 2020 года началась Вторая карабахская война. Ранним утром, около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, вдоль всей линии фронта подвергли интенсивному артиллерийскому обстрелу позиции Азербайджанской армии и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. По информации пресс-службы министерства обороны, в результате интенсивного обстрела противником села Гапанлы Тертерского района, сел Чираглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Мерджанлы Джебраильского района среди мирного населения имеются убитые и раненые. Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование Азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию наших войск по всему фронту. Личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), обнаружив большое количество живой силы, военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенных на передней линии и в глубине обороны противника, уничтожают их. Согласно полученной информации, 12 единиц зенитно-ракетных комплексов "OSA" подразделений противовоздушной обороны (ПВО) Армении было уничтожено на различных направлениях. Боевой вертолет ВВС Азербайджана был сбит в Тертерском направлении, члены экипажа живы.

Из сообщения Минобороны: В результате успешной контрнаступательной операции Азербайджанской армии освобождены ряд сел, важные высоты и выгодные позиции, находившиеся под оккупацией. На Физули-Джебраильском направлении освобождены села Гараханбейли, Гервенд, Кенд Горадиз, Юхары Абдуррахманлы Физулинского района, а также села Беюк Марджанлы и Нюзгер Джебраильского района. Кроме того, разгромлены вражеские посты, расположенные в направлении Агдеринского района и Муровдага, ряд важных высот взят под контроль.

Верховный главнокомандующий ВС, Президент Ильхам Алиев обратился к азербайджанскому народу.

"Сегодня утром вооруженные силы Армении, используя различные виды оружия, в том числе тяжелую артиллерию, с нескольких направлений подвергли обстрелу наши населенные пункты, а также военные позиции. В результате вражеского обстрела есть потери, раненые среди мирного населения и военнослужащих. Да упокоит Аллах души наших шехидов! Их кровь не останется на земле...

Наша позиция основана на международном праве и справедливости. Мы сражаемся на своей земле. Сегодня азербайджанская армия наносит сокрушительные удары по врагу на азербайджанской земле. Сегодня азербайджанская армия на своей территории защищает территориальную целостность Азербайджана. Что делает армянский солдат на нашей земле?! Что делает армянская армия на нашей земле?! Ни для кого не секрет, что 90 процентов личного состава "армии Нагорного Карабаха" состоит из граждан Армении. Армения - государство-оккупант, этой оккупации должен быть и будет положен конец.

Мы на справедливом пути. Наше дело правое. Мы победим! Карабах наш, Карабах - это Азербайджан!", - говорится в обращении.

27 сентября Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву. Турецкий лидер подчеркнул, что Турция, как всегда, и сегодня рядом с Азербайджаном.

27 сентября под председательством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялось заседание Совета безопасности.

"Вопрос Нагорного Карабаха - наш национальный вопрос. Урегулирование нагорно-карабахского конфликта - наша историческая обязанность. Я неоднократно говорил и сегодня хочу сказать, что мы должны решить этот вопрос так, чтобы азербайджанский народ был доволен этим. Мы должны решить это так, чтобы была восстановлена историческая справедливость. Мы должны сделать это так, чтобы была восстановлена территориальная целостность Азербайджана", - заявил глава государства в ходе заседания.

В течение всего дня армянские подразделения продолжали обстреливать азербайджанские населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне. В результате интенсивного обстрела села Гапанлы Тертерского района, сел Чираглы и Орта Гервенд Агдамского района, сел Алханлы и Шукюрбейли Физулинского района и села Джоджуг Марджанлы Джебраильского района среди мирного населения есть жертвы и раненые, множеству домов и гражданским объектам нанесен серьезный ущерб. Житель Тертерского района Роял Гасанов, 1987 года рождения, житель Дашкесанского района Джалал Залов, 1982 года рождения, жители Физулинского района Физули Мамедов, 1960 года рождения и Вусал Гулиев, 1995 года рождения, жители Агдамского района Бейкиши Зейналов, 1961 года рождения и Эшгин Аллахъяров, 1997 года рождения получили телесные повреждения различной степени и были госпитализированы.

Было госпитализировано 19 мирных жителей с различными телесными повреждениями.

В результате артобстрела погибли житель села Гашалты Нафталанского района Гурбанов Эльбрус Иса оглу и четверо членов его семьи. В связи с фактом в прокуратуре Геранбойского района было возбуждено уголовное дело.

Во избежание полного уничтожения гарнизона вооруженных сил Армении, расположенного в населенном пункте Агдере, военное командование Азербайджана предложило расположенному в этом направлении армянскому командованию не сопротивляться, сложить оружие и сдаться. В случае сопротивления каждое вооруженное лицо будет обезврежено, сказано в сообщении Минобороны.

В результате ударов, нанесенных подразделениями Азербайджанской армии, враг бежит, бросая бронетехнику на поле боя.

В результате действий Азербайджанской армии на Геранбойском направлении фронта освобождена вершина Муров на горном хребте Муровдаг. Автомобильная дорога Варденис-Агдере, имеющая военное значение и соединяющая оккупированные территории Азербайджана с Арменией, была взята под визуальный, а также под огневой контроль. Полученное военное преимущество позволяет предотвратить транспортировку военных грузов из Армении по маршруту в направлении оккупированных Кяльбаджара и Агдере.

В целях предотвращения широкомасштабной провокации армянской стороны в Азербайджане ограничена подача интернета.

27 сентября 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о введении военного положения на территории всей страны с 00:00 28 сентября. Согласно указу, в период военного положения в городах Баку, Гянджа, Сумгайыт, Евлах, Мингячевир, Нафталан, Абшеронском, Джебраильском, Физулинском, Агджабединском, Бейляганском, Агдамском, Бардинском, Тертерском, Геранбойском, Гейгельском, Дашкесанском, Гядабейском, Товузском, Шамкирском, Газахском и Агстафинском районах с 21:00 до 06:00 введен комендантский час.

27 сентября министр иностранных дел Джейхун Байрамов и помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом Администрации Президента по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев провели встречу с главами дипломатических представительств и консульств Азербайджана в формате видеоконференции.