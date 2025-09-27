Роналду приближается к 950-му мячу в карьере

"Аль-Наср" одержал победу над "Аль-Иттихадом" в матче четвертого тура чемпионата Саудовской Аравии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, встреча, которая состоялась на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде, завершилась с результатом 0:2. На 9-й минуте Садио Мане открыл счет, а на 35-й отличился Криштиану Роналду.

Для португальского форварда этот гол стал 946-м в карьере.

"Аль-Наср" стартовал в чемпионате Саудовской Аравии с четырех побед в четырех матчах. В следующем туре команда сыграет с "Аль-Фатехом" 18 октября.

Роналду вместе с семьей переехал в Саудовскую Аравию, с января 2023 года он является нападающим команды "Аль-Наср". Несмотря на то что в стране нельзя жить под одной крышей мужчине и женщине вне брака, легендарному футболисту пошли навстречу и разрешили совместное проживание с матерью его детей.

Летом 2023 года Роналду вместе с "Аль-Насром" завоевал Клубный кубок арабских чемпионов. Этот трофей стал для футболиста первым после переезда в Саудовскую Аравию, но с тех пор клуб не мог взять ни одного трофея.