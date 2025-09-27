Азербайджанская нефть подорожала

В итальянском порту Аугуста цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,33 доллара США, или на 1,84%, составив 73,76 доллара за баррель.

Об этом Day.Az сообщили источники на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB подорожала на 1,35 доллара, или на 1,90%, и составила 72,24 доллара.

Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем увеличилась на 1,04 доллара, или на 1,79%, достигнув 59,17 доллара за баррель.

Цена нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем выросла на 1,39 доллара, или на 1,97%, составив 71,93 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена за баррель нефти заложена на уровне 70 долларов США.