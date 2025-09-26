Крис Хьюиш: «Инженеры в бакинском офисе будут работать над глобальными проектами Xsolla»
Президент Xsolla Крис Хьюиш в интервью отметил, что открытие исследовательского центра в Азербайджане имеет стратегическое значение для всей компании.
"Создание мирового центра исследований и разработок в Баку - это знаковый шаг и для Xsolla, и для Азербайджана. Мы инвестируем в инновации, развитие талантов и долгосрочную инфраструктуру. Инженеры и исследователи в бакинском офисе будут работать над проектами, влияющими на глобальные операции компании", - заявил Хьюиш.
Xsolla - международный лидер в сфере коммерческих решений для игровой индустрии, через платформу которого проходит более 70% всех глобальных транзакций. По словам президента компании, именно высокий уровень подготовки азербайджанских специалистов стал решающим фактором при выборе Баку в качестве нового центра.
Проект реализуется при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития (IDDA), которое предложило компании условия для эффективной работы в экосистеме технопарка.
