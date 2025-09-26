https://news.day.az/sport/1783598.html

Сборная Азербайджана сыграет против Казахстана

Женская сборная Азербайджана по футболу проведет учебно-тренировочный сбор в Казахстане. Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт AФФА. 24 и 27 октября азербайджанская команда проведет два товарищеских матча против сборной Казахстана. Встречи состоятся на городском стадионе Шымкента.