Сборная Азербайджана сыграет против Казахстана Женская сборная Азербайджана по футболу проведет учебно-тренировочный сбор в Казахстане. Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на официальный сайт AФФА. 24 и 27 октября азербайджанская команда проведет два товарищеских матча против сборной Казахстана. Встречи состоятся на городском стадионе Шымкента.
