27 sentyabr həm kədərin, həm də qürurun bir arada olduğu xüsusi gündür - Azər Qarayev
Azərbaycanın müasir tarixində elə günlər var ki, xalqın milli yaddaşına həm hüzn, həm də qürur simvolu kimi həkk olunub. 27 sentyabr - Anım Günü də məhz belə günlərdəndir. Bu tarix 2020-ci ildə başlayan və yalnız 44 gün sonra möhtəşəm Zəfərlə başa çatan Vətən müharibəsinin başlanğıc günüdür. Həmin gün Azərbaycan Ordusu işğal altındakı torpaqlarımızı azad etmək üçün əks-hücum əməliyyatlarına start verdi.
Bu sözləri Trend-ə politoloq Azər Qarayev bildirib.
"Bu gün hər bir azərbaycanlı üçün şəhidlərin müqəddəs xatirəsini anmaq, onların göstərdiyi qəhrəmanlıq qarşısında baş əymək və eyni zamanda xalqın birliyindən doğan böyük qələbəni xatırlamaq günüdür. 27 sentyabr həm kədərin, həm də qürurun, həm göz yaşının, həm də fərəhin bir arada olduğu xüsusi gündür. 2020-ci ilin sentyabrın 27-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin genişmiqyaslı təxribatlarına cavab olaraq Azərbaycan Ordusu əks-hücum əməliyyatına başladı. Səhər saatlarından cəbhənin müxtəlif istiqamətlərindən gələn xəbərlər Azərbaycan cəmiyyətini ayağa qaldırdı. Müharibənin ilk günündən xalq bir nəfər kimi Ali Baş Komandanın ətrafında birləşdi. İnsanlar küçələrdə, meydanlarda orduya dəstək nümayiş etdirdilər. Könüllülər hərbi komissarlıqlara axışır, qadınlar və uşaqlar cəbhə bölgəsinə yardım göndərirdi. Bu, artıq sadəcə bir müharibə deyildi - bu, xalqın ümummilli səfərbərliyi idi", - o bildirib.
Onun sözlərinə görə, Vətən müharibəsinin ən mühüm amillərindən biri də dövlət başçımızın müdrik və qətiyyətli siyasəti idi.
"Prezident İlham Əliyev hələ müharibədən illər öncə beynəlxalq tribunlardan açıq şəkildə bəyan etmişdi ki, Azərbaycan torpaqlarının işğalla barışmayacaq. O, diplomatik müstəvidə Qarabağ həqiqətlərini bütün dünyaya çatdırır, eyni zamanda ölkənin hərbi gücünü sistemli şəkildə artırırdı. Müharibənin ilk günlərindən Ali Baş Komandan kimi ordunun idarə edilməsində, siyasi-ideoloji mühitin formalaşmasında və xalqın motivasiyasında Prezident İlham Əliyevin rolu əvəzsiz oldu. Onun xalqa etdiyi müraciətlər, verdiyi qətiyyətli mesajlar hər kəsdə böyük ruh yüksəkliyi yaradırdı. Prezident İlham Əliyevin "Qarabağ Azərbaycandır!" şüarı artıq bir milli birliyə çevrilmişdi. Dövlət başçısının həm diplomatik arenada, həm də informasiya cəbhəsində apardığı siyasət Azərbaycanın haqq səsini dünyaya çatdırdı. Müharibənin gedişində o, dəfələrlə dünya mediasına müsahibələr verərək Ermənistanın təcavüzkar mahiyyətini ifşa etdi, Azərbaycanın mövqeyini isə beynəlxalq hüquqa əsaslanan prinsiplərlə müdafiə etdi", - o bildirib.
A.Qarayev qeyd edib ki, Vətən müharibəsinin ilk günlərindən dünya ictimaiyyəti diqqətlə Cənubi Qafqazdakı vəziyyəti izləyirdi.
"Ermənistan illərlə işğalçı siyasətini müxtəlif təbliğat vasitələri ilə gizlətməyə çalışsa da, Prezident İlham Əliyevin apardığı uzunmüddətli, ardıcıl diplomatiya öz nəticəsini verdi. Azərbaycanın mövqeyi beynəlxalq hüquqa, BMT qətnamələrinə və ədalət prinsipinə əsaslanırdı. Müharibə günlərində dövlət başçısı ən nüfuzlu beynəlxalq media qurumlarına - BBC, CNN-Türk, Al Jazeera, France 24, TRT, Euronews və onlarla digər aparıcı televiziya və qəzetə müsahibələr verirdi. Hər dəfə Ermənistanın yalanlarını faktlarla ifşa edir, dünya ictimaiyyətinə çatdırırdı ki, Azərbaycan torpaqları 30 ilə yaxın işğal altında qalıb, yüz minlərlə azərbaycanlı öz yurd-yuvasından didərgin salınıb. Prezident İlham Əliyevin məntiqli, faktlara söykənən çıxışları beynəlxalq arenada Azərbaycanın mövqeyini gücləndirdi. Bu, həm də informasiya müharibəsində böyük qələbənin başlanğıcı oldu.", - o bildirib.
Politoloq vurğulayıb ki, Vətən müharibəsi sadəcə hərbi əməliyyat deyildi - bu, həm də milli iradənin, xalqın birliyinin, Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli liderliyinin təcəssümü idi.
"Füzuli uğrunda döyüşlər - Azərbaycanın ordusu ilk ciddi uğurlarını məhz burada qazandı. Çətin relyefə və düşmənin illərlə qurduğu istehkamlarına baxmayaraq, Füzuli rayonunun bir sıra kəndləri azad edildi. Cəbrayıl və Hadrut - oktyabrın əvvəlində Cəbrayıl rayonunun, daha sonra isə strateji əhəmiyyət daşıyan Hadrut qəsəbəsinin azad olunması Azərbaycan xalqında böyük coşqu yaratdı. Zəngilan və Qubadlı - Qarabağın cənub bölgəsində aparılan uğurlu əməliyyatlar düşmənin müdafiə xəttini tamamilə dağıtdı. Şuşa əməliyyatı - Azərbaycan Ordusunun ən parlaq və qəhrəmanlıq dolu səhifəsi. Dağlarla, qayalarla dolu çətin relyefdə əsgərlərimizin əlbəyaxa döyüşlə Şuşaya daxil olması müharibənin taleyini həll etdi. 8 noyabr 2020-ci ildə Prezident İlham Əliyev xalqa müraciət edərək Şuşanın azad olunduğunu elan etdi. Bu xəbər Azərbaycanın hər bir guşəsində insanlar tərəfindən göz yaşları, qürur və fərəh hissi ilə qarşılandı. Bir neçə gün sonra Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atdı və Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etdi", - o bildirib.
A.Qarayev qeyd edib ki, Anım Günü hər şeydən əvvəl qəhrəman şəhidlərin xatirəsini anmaq günüdür.
"3 minə yaxın şəhidimizin adı bu gün Azərbaycan tarixinin ən şərəfli səhifəsinə yazılıb. Onların hər biri Azərbaycanın azadlığı, torpaqların bütövlüyü uğrunda canından keçdi. Lakin bu gün yalnız hüznlə deyil, həm də qürurla xatırlanır. Çünki həmin şəhidlərin qanı yerdə qalmadı, onların arzuları gerçəkləşdi - torpaqlar azad olundu, Qarabağa həyat qayıtdı. Anım Günündə bütün ölkə boyu dövlət tədbirləri keçirilir, insanlar şəhid məzarlarını ziyarət edir, məktəblərdə, universitetlərdə, mədəniyyət ocaqlarında onların xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlər təşkil olunur. Bu, həm də gələcək nəsillərə bir mesajdır: qəhrəmanlarımızın ruhu daim yaşadılacaq", - politoloq bildirib.
Onun sözlərinə görə, 44 günlük müharibənin başa çatması ilə Azərbaycan üçün yeni bir dövr başladı - bərpa və quruculuq dövrü.
"Prezident İlham Əliyev müharibədən dərhal sonra Qarabağa saysız-hesabsız səfərlər etdi. Hər bir səfər həm rəmzi, həm də siyasi məna daşıyırdı - artıq azad edilmiş torpaqların sahibi geri qayıtmışdı. Dövlət başçısı şəxsən təməlqoyma mərasimlərində iştirak edir, yeni yol, elektrik xətti, hava limanı, su və enerji infrastrukturunun layihələrini işə salırdı. Qısa müddət ərzində Füzuli, Zəngilan və Laçında beynəlxalq hava limanları inşa edildi. Şuşada böyük mədəni tədbirlər bərpa olundu. Prezident İlham Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində Qarabağda "ağıllı kənd" layihələri, müasir şəhərsalma planları həyata keçirilir. Məqsəd yalnız azad olunmuş torpaqları bərpa etmək deyil, həm də onları dünyanın ən inkişaf etmiş bölgələrindən birinə çevirməkdir", o bildirib.
A.Qarayev qeyd edib ki, 27 sentyabr yalnız Anım Günü deyil - bu, həm də Azərbaycanın dövlətçilik tarixində dönüş nöqtəsidir.
"Bu gün xalqın birliyini, şəhidlərin qəhrəmanlığını, ordunun gücünü və Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli liderliyini bir daha göstərir. Azərbaycan xalqı bu günü daim həm hüznlə, həm də böyük qürurla xatırlayacaq. Çünki Anım Günü şəhidlərin əbədiyyətə qovuşduğu, amma eyni zamanda Azərbaycanın əbədi Zəfərə doğru irəlilədiyi gündür", - politoloq əlavə edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре