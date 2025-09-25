https://news.day.az/officialchronicle/1783299.html Президент Ильхам Алиев: Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией 10 ноября 2020 года вошло в историю как день капитуляции Армении и восстановления территориальной целостности Азербайджана после почти 30-летней оккупации. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент Ильхам Алиев: Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией
10 ноября 2020 года вошло в историю как день капитуляции Армении и восстановления территориальной целостности Азербайджана после почти 30-летней оккупации.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Сразу после победоносной войны Азербайджан заявил о готовности открыть новую страницу в отношениях с Арменией на основе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета", - подчеркнул глава государства.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре