Азербайджан рассматривается как перспективный рынок для систем накопления энергии

Азербайджан рассматривается как один из перспективных рынков для систем накопления энергии на основе аккумуляторных батарей (BESS).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил региональный менеджер китайской компании GoodWe в Турции и Центральной Азии Энгель Тастан на мероприятии "Неделя зеленой энергии 2025: Азербайджан и Центральная Азия", прошедшем в Баку.

По его словам, прежде чем принять решение об инвестировании в BESS, инвесторам следует в первую очередь обратить внимание на стабильность электросети, ее пропускную способность и поддержку государственного регулирования в области солнечной и ветровой энергетики.

"Высокий уровень производства и стабильная работа сети - это один из важных факторов, положительно влияющих на решение инвесторов. Каждый инвестор оценивает состояние электросети, ее пропускную способность и уровень нагрузки в стране, прежде чем предпринять инвестиционный шаг", - отметил он.

Представитель компании подчеркнул, что Азербайджан обладает значительным потенциалом для развития аккумуляторных систем накопления энергии.

"Однако на начальном этапе правительство должно обеспечить правовую и институциональную поддержку реализации проектов в области солнечной и ветровой энергетики. Наиболее правильным подходом для правительства является проведение обсуждений с экспертами, имеющими международный опыт в этой области. На основе опыта, накопленного на различных рынках, можно определить наиболее эффективные правила, которые позволят завоевать доверие инвесторов.

После запуска и стабилизации проектов в области солнечной и ветровой энергетики можно будет использовать BESS для балансировки сети и других потребностей рынка", добавил Энгель Тастан.