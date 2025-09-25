Назван общий объем импорта нефти Азербайджана

Общий объем импорта нефти Азербайджана на 1 июля 2025 года составил 6,2 миллиона тонн.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава Центра нефтяных исследований Ильхам Шабан на мероприятии "Каспий и Центральная Азия - нефтепереработка, нефтехимия, торговля и логистика" в Баку.

Он отметил, что Азербайджан импортирует нефть с 2016 года, основными поставщиками являются Россия, Казахстан и Туркменистан.

По его словам, в январе-июне 2025 года импорт составил 728 тысяч тонн, в 2024 году - 1,8 млн тонн, в 2023 году - 1,9 млн тонн, в 2022 году - 673 тыс. тонн, в 2021 году - 89,7 тыс. тонн, в 2020 году - 180 тыс. тонн, а в 2016 году - 167,5 тыс. тонн.

И.Шабан добавил, что в ближайшей перспективе мировая турбулентность будет оказывать влияние на экономику прикаспийских стран; все государства региона останутся добывающими, но их перерабатывающие мощности различаются; некоторые страны зависят от импорта топлива; "зелёная" повестка пока не является актуальной для региона и торговля нефтепродуктами будет усиливаться.